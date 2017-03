Ghosts'N Goblins nu voor een euro op iOS en Android

Ghosts'N Goblins, de platformer die in de jaren '80 in arcades en op de NES verscheen, kan nu gekocht worden op iPhone en Android-smartphones.



Onder de noemer Ghosts'N Goblins Mobile is de game voor 99 eurocent te downloaden via de App Store en Google Play Store.

De game bevat een extra moeilijkheidsgraad die het spelers makkelijker maakt. De originele Ghosts'N Goblins stond bekend om zijn pittige moeilijkheidsgraad. Daarnaast bevat de smartphoneversie van de game leaderboards en achievements.