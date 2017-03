Telltale's CEO verlaat zijn positie

Telltale Games' CEO Kevin Bruner verlaat zijn positie bij de studio, al is het niet duidelijk waarom hij dat precies doet.



"Kevin heeft de afgelopen jaren aan het roer gestaan van Telltale en nam het stokje over van mede-oprichter Dan Connors in 2015", zo vertelt een woordvoerder. "Kevin vertrekt nu, maar Telltale heeft het geluk dat Dan prima die rol kan overnemen." Connors krijgt dus zijn oude positie weer terug.

Het is niet precies duidelijk waarom Bruner vertrekt. "We zijn enorm gegroeid sinds Telltale is opgericht en nu is het groter dan ik ooit had durven dromen", aldus Bruner zelf. "Er kan veel gebeuren voor Telltale en het is allemaal spannend en uniek uitdagend. Het is tijd dat ik dat overlaat aan iemand die alle potentie die er in zit kan realiseren." Bruner blijft wel in de bestuursraad van de studio tijdens de transitie. Wat hij daarna gaat doen is onbekend.



Telltale werd vooral bekend met episodische games als The Wolf Among Us, Game of Thrones en The Walking Dead. Op dit moment werkt de studio aan een episodische reeks gebaseerd op Guardians of the Galaxy.