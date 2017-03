Turok 2-remaster nu verkrijgbaar voor pc

Turok 2: Seeds of Evil heeft een remaster gekregen. De game is nu te downloaden voor pc.



In 2015 bracht Night Dive Studios al een remaster uit van Turok: Dinosaur Hunter, en nu is het de beurt aan het vervolg. Deze nieuwe versie bevat verbeterde graphics en AI en nieuwe multiplayeropties, zoals de mogelijkheid om splitscreen te spelen in online wedstrijden. Tevens kan er overal worden gesaved.



De game is verkrijgbaar via Steam, GOG.com en Humble Store. Spelers krijgen tot 23 maart twintig procent korting en betalen nu 14,99 euro.



Turok 2: Seeds of Evil verscheen in 1998 op de Nintendo 64. De game staat bekend om zijn gewelddadige wapens en een mengelmoes van menselijke, buitenaardse en prehistorische vijanden.