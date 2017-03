Nintendo zou productie Switch dit jaar verdubbelen

Nintendo zou blijkbaar van plan zijn in 2017 meer dan 16 miljoen Switch-consoles te produceren, een verdubbeling ten opzichte van wat het bedrijf eerst van plan was.



Dat meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen. Het bedrijf was eerst van plan om 8 miljoen exemplaren te produceren. De productieverhoging komt nadat Nintendo recordcijfers voor de Switch meldde. Het bedrijf noemde het apparaat de "best verkopende nieuwe Nintendo-console ooit". Ook in de Benelux werd een record gevestigd. De console is in Nederland al sinds de verkoopstart moeilijk leverbaar.



Nintendo zou met de verhoogde productie denken minstens 10 miljoen Switch-spelcomputers te kunnen verkopen in 2017. Daarmee zet het bedrijf hoger in dan meerdere analisten, die vermoeden dat er slechts 5 miljoen gameconsoles over de toonbank gaan.



Switch-voorganger Wii U werd in vijf jaar tijd in totaal 14 miljoen keer verkocht. De Wii ging daarvoor meer dan 100 miljoen keer over de toonbank.