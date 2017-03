PS3-productie stopgezet in Japan

Sony heeft aangekondigd de productie van de PlayStation 3 na 11 jaar stop te zetten in Japan.

Dit bevestigd Sony op de officiële Japanse pagina van de PlayStation 3. De PlayStation 3 werd op 11 november 2006 gelanceerd en is de enige console uit die generatie die nog geproduceerd wordt.

De productie van de Nintendo Wii en Xbox 360 werden respectievelijk in 2013 en 2016 stopgezet. Wanneer de productie van de PlayStation 3 op de westerse markt stopgezet wordt is nog niet duidelijk.