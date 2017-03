Rainbow Six Pro League dit jaar exclusief op pc

Jaar twee van Rainbow Six Pro League zal dit jaar exclusief op pc gespeeld worden volgens Ubisoft.

Volgens Ubisoft werd de finale in Rainbow Six: Siege van het eerste jaar door 120.000 gelijktijdige kijkers bekeken. Hoewel het tweede jaar van Rainbow Six Pro League in het teken staat van de pc kunnen consolespelers wel participeren in de Major Leagues.

"Door in te zetten op pc willen we de betrokkenheid en amusementswaarde verhogen. Daarnaast willen we daarmee de positieve waarden die we omarmen bevorderen. Dit betreft de inzet van onze profs, hun harde werk, discipline en alles wat ze daarvoor opofferen," aldus brand director, Alexander Remy.

Jaar twee van de competitie omvat drie seizoenen en een grote finale. Wanneer elke seizoen eindigt zullen de hoogst gepositioneerde teams uit elke regio het tegen elkaar opnemen in de finale van het seizoen waar 100.000 aan prijzengeld te winnen valt.

De finale van het eerste seizoen zal 20 en 21 mei plaatsvinden te Katowice in Polen.