Kerbal Space Program-uitbreiding voegt echte missies toe

Squad heeft een nieuwe uitbreiding voor de pc-titel Kerbal Space Program aangekondigd.



In Kerbal Space Program bouwen spelers hun eigen raket om zichzelf de ruimte in te schieten. Hier komt een hoop experimenteren bij kijken, vaak met hilarische resultaten tot gevolgd.

De uitbreiding heet Making History en bevat een aantal missies gebaseerd op echte ruimtemissies. Daarbij zijn er ook materialen beschikbaar die de Verenigde Staten en Rusland gebruikten bij het voorbereiden van hun missies. Daarnaast bevat de uitbreiding een missiebouwer zodat spelers hun eigen missies kunnen bedenken en die vervolgens online met andere spelers kunnen delen.

Een precieze releasedatum of prijs is er nog niet. Wel is bekend dat iedereen die de game voor april 2013 heeft aangeschaft, de uitbreiding straks gratis kan downloaden.