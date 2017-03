Doorbreek de illusie in eerste halfuur van Prey - Gameplay

Onderstaande gameplayvideo van Prey toont het eerste halfuur van de sciencefiction actiegame.



De video toont het gedeelte dat journalisten onlangs mochten spelen. Hoofdpersonage Morgan maakt zich klaar voor zijn eerste werkdag voor het bedrijf achter een ruimtestation vlakbij de maan, maar zoals onderstaande video toont is niets wat het lijkt.



Prey is een reboot van de reeks, nadat een vervolg op een eerder uitgegeven Prey werd geannuleerd. De game wordt ontwikkeld door Dishonored-studio Arkane. Prey verschijnt op 5 mei voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.