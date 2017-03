Actie-rpg The Surge komt op 16 mei uit

Deck 13 heeft aangekondigd dat The Surge op 16 mei voor pc, PlayStation 4 en Xbox One verschijnt.



De game wordt door de pers omschreven als een Dark Souls-game in een sciencefiction-setting. Daarbij is er de mogelijkheid om diverse ledematen van vijanden te selecteren om aan te vallen.



Spelers bevinden zich in een duistere toekomst waarin er geen natuurlijke bronnen meer verkrijgbaar zijn. Daarbij zijn er robots die het leven van spelers zuur maken. De game wordt ontwikkeld door Lords of the Fallen-studio Deck13. Bekijk hieronder een nieuwe trailer.