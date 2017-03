Gesloten bèta Gran Turismo Sport in volle gang - Gameplay

De bèta van Gran Turismo Sport is bezig en spelers dat levert een aantal filmpjes op met gameplaybeelden.



De gesloten bèta is in volle gang en enkele YouTubers, waaronder GiantSouls en theBEARD_99 Gaming, hebben gameplayvideo's online gezet die hieronder zijn te bekijken.



Elke dag worden er in de gesloten bèta diverse wagens en parkoersen gewisseld om uit te proberen. Mensen die zijn uitgekozen voor de bèta kunnen ook het nieuwe Driver Profile-systeem uitproberen. Hiermee wordt het gedrag van spelers bijgehouden en bevat een score voor hoe goed men presteert. De bèta is nu in de VS aan de gang, in Europa volgt hij nog.

Ergens later dit jaar moet de nieuwe Gran Turismo op PlayStation 4 verschijnen. Er is nog geen specifieke releasedatum aangekondigd.