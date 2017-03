Director Nier: Automata wil een opvolger van de Vita

Yoko Taro, director van Nier: Automata, heeft op Twitter gemeld dat hij graag een opvolger van de PlayStation Vita zou zien. Ook zijn de eerste 4k-beelden van de pc-versie van de game opgedoken, die nu verkrijgbaar is.



Taro zou graag een kleinere handheld dan de Switch zien om games op te spelen, in plaats van een smartphone zonder knoppen: "Ik wil een Vita-opvolger. Hoewel ik een enigszins opgelucht was door de komst van Nintendo Switch, zou ik graag een iets kleinere next-gen portable game-machine zien. Ik zou graag de behoefte willen bevredigen die niet door smartphones bevredigd kan worden, die geen fysieke knoppen hebben."

Op dit moment werkt Yoko Taro zelf aan een mobiele game voor Square Enix, Sinoalice. Afgelopen vrijdag verscheen de pc-versie van zijn andere game, Nier: Automata, in de winkels. Hieronder is te zien hoe de game draait in 4k.