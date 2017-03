Update: Secret of Mana-collectie komt naar Switch

Seiken Densetsu Collection is door Square Enix aangekondigd voor Switch. Deze collectie bevat de drie rpg's, waarvan het tweede deel buiten Japan bekendstaat als Secret of Mana.

De tweede Seiken Dendetsu verscheen in het westen op de SNES als Secret of Mana, maar het derde deel is nooit buiten Japan verschenen. Het eerste deel heette in Europa Mystic Quest. De drie rpgs komen nu in één collectie op Switch uit in Japan voor 1 juni.

Of de collectie ook buiten Japan verschijnt is niet bekend. De Switch is echter regiovrij, dus geïnteresseerden kunnen er voor kiezen de collectie te importeren.





Oorspronkelijk bericht:



Seiken Densetsu 3 is het vervolg op de geprezen rpg Secret of Mana. De game draait nu op een Nintendo Switch.



De game verscheen in 1995 in Japan op de Super NES en is een direct vervolg op Secret of Mana (dat Seiken Densetsu 2 in Japan heette). Dit vervolg is echter nooit buiten Japan uitgekomen. De game is ook nooit op de Virtual Console van de Wii of Wii U verschenen.



In een post op het officiële Twitter-account van de franchise is in een filmpje te zien hoe de game speelbaar is op Switch. Er wordt verder geen context hierbij gegeven, dus het is niet bekend waarom de game speelbaar is en of en hoe hij beschikbaar komt voor het grote publiek. Wel wordt aangegeven dat er binnenkort meer informatie wordt gegeven.



Mocht Seiken Densetsu 3 in het westen uitkomen, dan is het voor het eerst dat de game officieel buiten Japan speelbaar is. Mocht de game alleen in de Japanse Switch eShop beschikbaar gesteld worden, dan is het alsnog speelbaar voor alle Switch-eigenaren. De console is namelijk regiovrij en andere regio's van de digitale winkel zijn, net als op PlayStation 4, gemakkelijk te bezoeken.