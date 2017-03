Cheetah valt aan in Injustice 2 - Trailer

Het personage Cheetah wordt uitgelicht in deze nieuwe trailer van Injustice 2.



Cheetah is onderdeel van het Wonder Woman-universum en één van haar grootste vijanden. Hoewel al bekend was dat Cheetah in het vervolg op de vechtgame zou zitten, geeft onderstaande trailer een uitgebreide blik op het personage.

Injustice 2 is vanaf 16 mei verkrijgbaar voor PlayStation 4 en Xbox One en draait om personages uit het DC Comics-universum die elkaar tot moes slaan.