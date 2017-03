Personages en type handschoenen in Switch-game Arms - Trailers

Er zijn twee nieuwe trailers uitgekomen die de aankomende Switch-game Arms uitlichten.



In de vechtgame spelen gamers met diverse personages die springveren in plaats van armen hebben. Daardoor kunnen mensen hun bokshandschoenen afvuren en ze onderweg nog bijsturen met de bewegingsgevoelige technologie in de Joy-Con-controllers.



Er zijn inmiddels al een aantal personages getoond en die worden wederom uitgelicht in onderstaande trailer. Daarnaast heeft Nintendo ook een video uitgebracht waarin de diverse 'wapens' die als bokshandschoenen dienen worden uitgelicht.



Arms moet ergens deze lente beschikbaar komen op Switch. Een precieze releasedatum is nog niet bekend.