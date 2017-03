StarCraft krijgt heruitgave met 4K-resolutie

StarCraft, dat oorspronkelijk in 1998 verscheen, krijgt in de zomer van dit jaar een heruitgave. De opgepoetste versie biedt ondersteuning voor een 4K-resolutie.



Dat maakte ontwikkelaar Blizzard bekend tijdens het I <3 StarCraft-evenement dat dit weekend in Zuid-Korea wordt gehouden. Wanneer de heruitgave precies verschijnt, is nog niet bekend. Er gingen al lange tijd geruchten over een aankomende remake van het klassieke spel. Naast het originele StarCraft wordt ook de uitbreiding Brood War van een moderne versie voorzien.



Blizzard belooft niets aan de gameplay van het origineel te veranderen. Met name de graphics, audio en netwerkfunctionaleiten worden gemoderniseerd. Ook komt er een zoomfunctie, die waarschijnlijk ter ondersteuning van de verhoogde resolutie dient.



In aanloop naar het verschijnen van de heruitgave maakt Blizzard de oorspronkelijke versie van zowel StarCraft als Brood War gratis. Dat gebeurt via een update die eind deze maand verschijnt. Spelers van de oude versie kunnen het zodra de nieuwe versie uit is ook online tegen spelers van die uitgave opnemen. De twee versies zijn compatibel met elkaar.