Gelekte foto's tonen nieuwe Call of Duty met WWII-thema

De aankomende nieuwe Call of Duty-game zou zich wel eens af kunnen gaan spelen tijdens de Tweede Wereldoorlog, aan een aantal gelekte foto's van promotiemateriaal te zien.



YouTube-kanaal TheFamilyVideoGamers claimt de foto's te hebben ontvangen. Het is echter niet na te gaan in hoeverre het promotiekanaal echt is. TheFamilyVideoGamers claimt de foto's al een week te hebben maar lang getwijfeld te hebben of het de foto's wel moest plaatsen. De foto's zouden zijn gekomen van iemand die bij het project betrokken is. Ontwikkelaar Sledgehammer werkt aan de nieuwe Call of Duty.

De foto's tonen een focus op de Tweede Wereldoorlog. Na het succes van het vorig jaar verschenen Battlefield 1 van uitgever Electronic Arts en ontwikkelaar DICE, dat de huidige tijd inruilde voor de Eerste Wereldoorlog, is de setting geen verrassing. Gamers lijken weer behoefte te hebben aan shooters die zich in het verleden afspelen.



Uitgever Activision zei eerder al dat Sledgehammer's nieuwe Call of Duty, die in het najaar van 2017 moet verschijnen, de serie "terug naar zijn roots" zou brengen. De eerste paar delen in de Call of Duty-reeks speelden zich ook af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Activision heeft echter nog niet gereageerd op deze geruchten.