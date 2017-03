Super Mario Run minder winstgevend dan verwacht

Nintendo verdient minder aan smartphonegame Super Mario Run dan het had verwacht. Fire Emblem Heroes levert juist meer geld op.



Dat zegt Nintendo-directeur Tatsumi Kimishima in gesprek met Nikkei Asian Review, na het verschijnen van Super Mario Run voor Android. De eerste Super Mario-game voor smartphones verscheen in december al voor iOS. De eerste paar levels van het spel zijn gratis te proberen, voor het volledige spel betalen spelers eenmalig 10 euro.

Door dat betaalmodel "voldeed de omzet niet aan onze verwachtingen", aldus Kimishima. Verwacht wordt dat Super Mario Run op Android veel gedownload zal worden, maar het is onwaarschijnlijk dat de game daar winstgeverder wordt dan op iOS.



De in februari voor Android en iOS verschenen Nintendo-game Fire Emblem Heroes levert meer omzet op voor het bedrijf. De free to play-game is gratis, maar spelers worden steeds verleid microtransacties te betalen.



Hoewel dat betaalmodel door zijn winstgevendheid populair is onder smartphone-games, wil Nintendo niet overstappen naar vooral free to play-games. "We hebben echt de voorkeur voor het model van Super Mario Run", zegt Kimishima.



Nintendo zegt dat het met smartphone-games meer wil doen dan alleen maar geld verdienen. Het bedrijf wil zijn games en personages bij een breder publiek bekend maken, en op die manier interesse kweken in bijvoorbeeld de Nintendo Switch.