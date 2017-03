Het introfilmpje van aankomende indiegame Rain World - Video

Indiegame Rain World is vanaf morgen beschikbaar op Steam en komt ergens deze week ook uit voor PlayStation 4 via PlayStation Network. Het introfilmpje van de game staat nu online.



De game was enkele jaren in ontwikkeling en wordt uitgegeven door de gametak van Adult Swim, dat ook televisieseries produceert. Rain World is een sfeervolle tweedimensionale platformer met een soort mix tussen een slak en een kat in de hoofdrol.



Bekijk hieronder het introfilmpje, en daaronder wat eerder verschenen gameplay.