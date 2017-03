Actie-rpg Shiness: The Lightning Kingdom komt in april

De actie-rpg Shiness: The Lightning Kingdom verschijnt op 18 april voor PlayStation 4, Xbox One en pc, zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.



De game werd gefinancieerd via Kickstarter en wordt ontwikkeld door het Franse Enigami. Ondanks dat heeft de game wat weg van de spellen van de Japanse studio Level-5. In de game besturen spelers een hond genaamd Chado, die samen met vrienden op een groots avontuur gaat.



Mensen kunnen de game alvast met korting reserveren op Steam. Het spel kost daar op dit moment 25,49 euro.