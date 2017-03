De aankomende update voor Final Fantasy 15 - Trailer

Final Fantasy 15 krijgt vandaag een langverwachte update die onder andere hoofdstuk 13 in de game aanpast.



De onderstaande video toont onder andere de verbeteringen in hoofdstuk 13, verbeterde spreuken voor Noctis, de mogelijkheid om op bepaalde rotsformaties te klimmen en andere elementen. Ook wordt de Episode Gladiolus-dlc getoond, dat vanaf morgen beschikbaar moet zijn.



De video toont spoilers voor mensen die hoofdstuk 13 in Final Fantasy 15 nog niet eerder hebben gespeeld. De update moet ergens in de loop van de dag beschikbaar komen voor PS4 en Xbox One.