Xbox-baas Phil Spencer hint naar plannen voor E3 2017

In een berict op Twitter liet Phil Spencer weten dat hij tijdens de Microsoft-persconferentie op E3 2017 meer tijd wil besteden aan games.

Spencer heeft naar eigen zeggen soms het gevoel dat Microsoft te gehaast over hun games vertellen op E3. Echter betekent dit niet dat de persconferentie van Microsoft volledig in het teken zal staan van games, Project Scorpio, de nieuwe console die later dit jaar moet verschijnen, wordt hoogstwaarschijnlijk ook besproken.

Microsoft organiseert mogelijk eerder een kleiner evenement toegewijd aan Project Scorpio vóór E3, zodat het bedrijf zich tijdens de persconferentie meer kan richten op de games.

Microsoft zal dit jaar op zondag 11 juni haar persconferentie houden. In het verleden hield de consolemaker altijd op maandag een persconferentie.