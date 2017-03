Switch heeft verticale modus bij enkele Neo-Geo games

Op YouTube is een video opgedoken die de optie om het scherm van de Nintendo Switch in Neo-Geo games laat draaien. De games Neo Turf Masters en Metal Slug 3 hebben een verticale modus.

In de video is te zien hoe via de optie "position of the display" het scherm kan worden gedraaid zodat de game in verticale modus kan worden gespeeld. Daarna dook op Reddit een bericht op van een gebruiker die hetzelfde testte bij Metal Slug 3, en de optie ook vond.

Ontwikkelaar Hamster Co. heeft de optie wellicht aan alle games toegevoegd die geport zijn naar de Switch om de beeldverhouding gunstiger te maken. De originele arcade games hadden slechts een resolutie van 288x244 pixels, die in dezelfde 7:9 ratio zijn overgezet naar de Switch. Door ze in verticale modus te spelen, wordt het beeld minder uitgerekt op het breedbeeldscherm.

Hieronder is vanaf ongeveer 2:48 minuten te zien hoe de verhouding wordt ingesteld.