Metal Gear Solid wordt nagemaakt in LEGO Worlds

De originele PlayStation-game Metal Gear Solid is een klassieker en wordt nu nagemaakt in de sandboxmodus van LEGO Worlds.



YouTuber Bearly Regal is bezig met deze klus op de PlayStation 4 en toont regelmatig updates van zijn progressie, zoals in onderstaande video.



LEGO Worlds verscheen begin deze maand en laat spelers verschillende missies uitvoeren in een met LEGO-gemaakte wereld. Interessanter is de sandboxmodus waarin spelers, vergelijkbaar met Minecraft, hun eigen werelden kunnen bouwen. Lees hier de recensie van LEGO Worlds.