Consoleversies Minecraft krijgen vandaag nieuwe minigame Glide

De consoleversies van Minecraft ontvangen vandaag de minigame Glide, waarin spelers kunnen vliegen.



De minigame is vanaf vandaag geheel gratis te downloaden op alle consoles. Daarbij wordt de minigame in de toekomst uitgebreid met map packs. Daar zullen zowel gratis als betaalde packs voor komen.



Glide richt zich op een nieuw item in Minecraft genaamd Elytra. Dit zijn vleugels die spelers laten vliegen door de lucht. In Minecraft's survivalmodus zijn Elytra erg zeldzaam, maar in Glide kunnen ze oneindig worden uitgetest.