4K-video's kijken op PS4 Pro vanaf vandaag mogelijk via update

Er komt vandaag een update uit voor PlayStation 4 Pro zodat mensen op de console video's in een 4K-resolutie kunnen bekijken.



Sony kondigde de update gisteren aan via PlayStation Blog.

Na het downloaden van de update kunnen mensen met een PS4 Pro video's in een mp4-formaat in 4K kijken via bijvoorbeeld een USB-stick of de Media Player-app. Ook 4K vr-video's worden ondersteund.



Logischerwijs is wel een 4K-televisie nodig om de video's in deze resolutie te bekijken.