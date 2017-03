Geannuleerde Half-Life 2-episode te zien in screenshots

Voor het eerst zijn er screenshots uitgebracht van één van de geannuleerde episodes van Half-Life 2.



Na Half-Life 2 en de twee daaropvolgende episodes, die eindigden met een cliffhanger, hadden er meer episodes uit moeten komen voor de populaire shooter van Valve. Volgens de geruchten liet Valve meerdere externe ontwikkelaars aan deze episodes werken, maar die zagen nooit het daglicht.



Onderstaande screenshots komen van een episode die in ontwikkeling was bij Junction Point, de studio die is opgericht door Deus Ex- en System Shock-maker Warren Spector. Eerder liet Spector al weten dat er aan dit project gewerkt werd.



Deze episode zou een nieuw wapen genaamd de Magnet Gun bevatten, dat magnetische krachten zou bezitten. Junction Point sloot rond diezelfde tijd echter een deal met Disney om aan Epic Mickey te werken, waardoor de Half-Life 2-episode nooit afgemaakt werd.



ValveTime heeft nu screenshots van dit project gepubliceerd. Hierin is Ravenholm, een beruchte locatie uit Half-Life 2, te zien, inclusief puzzels en gevechten. De vele tientallen screenshots zijn hier te vinden.



Overigens is ook al langere tijd bekend dat Arcane (van Dishonored en het aankomende Prey) aan een episode werkte die Return to Ravenholm zou heten. Het is niet duidelijk of Valve van plan is ooit een vervolg te geven aan de Half-Life-reeks.