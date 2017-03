Lara Croft te zien in officiële foto's van Tomb Raider-film

Er zijn foto's uitgegeven van actrice Alicia Vikander die de rol speelt van Lara Croft in de nieuwe Tomb Raider-film. Het zijn de eerste officieel uitgegeven foto's van de nieuwe Lara Croft.



Er zijn drie foto's van de Ex Machina-actrice in de rol van Lara Croft uitgegeven. Verder speelt Walter Goggins (The Hateful Eight) de rol van de slechterik en is Daniel Wu (Warcraft) een kapitein die Lara helpt bij het zoeken naar haar verdwenen vader.

De film draait dan ook om Lara's zoektocht naar haar vader, waarbij ze een mysterieuze tombe aan de kust van Japan aandoet waar haar vader voor het laatst gezien is. De locatie, alsmede het uiterlijk van Lara, doet in ieder geval denken aan de Tomb Raider-game uit 2013, dat een reboot voor de gamereeks betekende.



De nieuwe Tomb Raider-film komt begin 2018 in de bioscopen.