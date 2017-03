Ontwikkelaar Rocket League bekijkt mogelijkheden Switch-versie

Ontwikkelaar Psyonix bekijkt of het een logische stap is om de populaire game Rocket League naar Nintendo's nieuwe console, de Switch, te porten.



"We evalueren het, net als we bij andere platforms doen. We kijken naar wat de technische vereisten zijn", aldus Jeremy Dunham, de vicepresident van de studio. "We kijken naar wat voor vraag er is binnen de community en of de game iets toevoegt voor hen. Dus we evalueren nog. Het is te vroeg om te zeggen dat het niet doorgaat, maar het is ook te vroeg om te zeggen dat het wel gebeurt."



Rocket League is sinds zijn release in 2015 al meer dan 10,5 miljoen keer verkocht op PlayStation 4, Xbox One en pc. De game werd snel populair doordat het een maand gratis te downloaden was voor PlayStation Plus-leden. In het spel strijden spelers tegen elkaar in wagentjes op futuristische velden, terwijl er een grote, metalen bal in het goal van de tegenstander moet worden gestoten.