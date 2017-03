Injustice 2-trailer toont Scarecrow, Captain Cold en andere vijanden

Warner Bros. en NetherRealm Studios hebben een nieuwe trailer uitgegeven voor Injustice 2 genaamd 'It's Good to be Bad' met verschillende vijanden uit de aankomende vechtgame.

Deze trailer toont voor het eerst Captain Cold en Scarecrow in actie. Eerder verschenen al geruchten over de toevoeging van deze personages. De trailer toont ook Gorilla Grodd en Bane. Elk personage wordt uitgebreid getoond met gameplayvideo van de game.

Injustice 2 is vanaf 16 mei verkrijgbaar voor PlayStation 4 en Xbox One en draait om personages uit het DC Comics-universum die elkaar tot moes slaan.