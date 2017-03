Destiny 2 verschijnt 8 september voor PS4, XBox One en pc

Destiny 2 verschijnt 8 september voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Dit heeft ontwikkelaar Bungie bekendgemaakt met een trailer.

In de beschrijving van de trailer geeft Bungie alvast wat prijs over het plot van Destiny 2. De laatste vesting van de mensheid is vernietigd door de meedogenloze leider van de Red Legion, Ghaul. De overgebleven Guardians moeten hun macht opnieuw opbouwen en reizen hiervoor naar nog niet eerder bezochten planeten van ons zonnestelsel.

Iedereen die Destiny 2 pre-ordert, krijgt eerder toegang tot de bèta van de game. Wanneer deze plaatsvindt is nog onbekend.