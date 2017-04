Total War: Warhammer 2 aangekondigd met filmische trailer

Sega en ontwikkelaar Creative Assembly hebben een vervolg op de rts Total War: Warhammer aangekondigd. Al enige tijd werd er gehint naar een nieuwe titel op de website van de studio.

Total War: Warhammer 2 introduceert vier nieuwe speelbare rassen: High Elves, Dark Elves, Lizardmen en een nog onaangekondigde factie. Spelers worden meegenomen naar continenten ver verwijderd van The Old World genaamd Ulthuan, Naggaroth, The Southlands en Lustria.

De klassieke Total War-gameplay blijft onaangetast, maar Sega en Creative Assembly beloven een "een nieuwe verhalende stijl voor de campagne". Elk van de vier rassen strijden in het verhaal om de Great Vortex te redden of vernietigen.

De nieuwe campagne in Total War: Warhammer 2 moet weer goed zijn voor honderden uren gameplay. Eigenaars van dit tweede deel en het origineel krijgen tevens een gratis update kort na de lancering die een gecombineerde map met de regio's uit de beide games beschikbaar stelt.

Een specifieke releasedatum voor de nieuwe rts is nog niet aangekondigd, maar de game wordt voor het eind van 2017 verwacht.