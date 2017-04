Fast & Furious-dlc voor Rocket League volgende week beschikbaar

Volgende week wordt nieuwe Fast of the Furious-dlc voor Rocket League, de populaire online voetbalgame met auto's, uitgebracht.

Inbegrepen in de dlc zit de gelicenseerde Dodge Charger van personage Dom Toretto, gespeeld door Vin Diesel in de filmserie. Hiernaast worden exclusieve wielen en zes unieke items meegeleverd om de auto's mee te personaliseren.

De prijs in de Verenigde Staten is 1,99 dollar, een prijs in euro's is nog niet bekend. Tevens is het niet duidelijk of het pakket een andere naam krijgt in Nederland. Het dlc-pakket deelt zijn naam, The Fate of the Furious, met de titel van de film in de Verenigde Staten, terwijl in Nederland de film wordt uitgebracht als Fast & Furious 8.

Rocket league is beschikbaar op Xbox One, PlayStation 4 en pc. De ontwikkelaar is een Nintendo Switch-versie aan het overwegen.