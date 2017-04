Gelekte Agents of Mayhem-trailer meldt release in augustus

De nieuwe game van Saints Row-studio Volition Inc, Agents of Mayhem, moet deze augustus verschijnen.



Dat blijkt uit een gelekte trailer die dit weekend online verscheen. De trailer is diverse keren offline gehaald, maar is op moment van schrijven weer te zien. De trailer eindigt met de releaseperiode van augustus 2017.



Agents of Mayhem speelt zich af in hetzelfde universum als Saints Row, maar dan in de verre toekomst. Het draait om een groep helden waar spelers tussen kunnen schakelen die het opnemen tegen een slechterik in een futuristische stad. De gameplay laat zich tot nu toe het beste omschrijven als een mix tussen Saints Row en Crackdown, geïnjecteerd met de humor waar Volition bekend om staat. De game is in ontwikkeling voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.