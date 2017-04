Verken Humpback Pumptrack in Splatoon 2 - Trailer

Nintendo heeft de eerste beelden van een nieuwe map in Splatoon 2 getoond.



Er was onlangs een Splatoon-toernooi en Nintendo nam de moeite om aanwezigen te trakteren op beelden van een nieuwe map die in het vervolg zitten. De multiplayermap heet Humpback Pumptrack en lijkt nog het meeste op een BMX-park.



Splatoon 2 is het vervolg op de verrassende Wii U-shooter die vooral in Japan goed verkocht. Het vervolg moet deze zomer op de Switch verschijnen en bevat een nieuwe singleplayermodus en nieuwe maps en opties voor de multiplayer.