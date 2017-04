Nieuwe game Peter Molyneux wordt 'anders' dan zijn voorgaande games

De volgende game van Peter Molyneux zal zich sterk onderscheiden van alle games die hij tot nu toe gemaakt heeft.

Dit zei de spelmaker in een interview met Glixel, waarin hij het kort over zijn nieuwe game genaamd Legacy heeft. In het interview zegt Molyneux: "Ik werk momenteel aan een game genaamd Legacy en net als de eerste game die ik maakte, die Populous heette, kan ik nieuwe ideeën uitproberen en kijken of het werkt. Vanmorgen was ik tijdens het ontbijt Legacy aan het coderen en opeens had ik een idee. Binnen een uur was ik dit idee al aan het testen."

Molyneux wilde verder nog niks zeggen over Legacy, maar gaf wel aan dat de game anders zal zijn dan zijn vorige games. Naar eigen zeggen weet hij nog niet in welke genre de game zal vallen. De game wordt momenteel voor de pc ontwikkeld. Het is onduidelijk of Legacy naar andere platformen komt.

Molyneux verliet in 2012 Lionhead Studios en runt nu zijn eigen studio, 22Cans. In het verleden heeft Molyneux onder andere gewerkt aan games als Populous, Black & White, Dungeon Keeper en Fable.