Speel drie missies van Dishonored 2 gratis

Vanaf aanstaande donderdag komt er een gratis demo van Dishonored 2 beschikbaar op pc, Xbox One en PlayStation 4.



Via de demo kunnen de eerste drie missies in de game gespeeld worden. De demo is te downloaden via Steam, de PSN Store en Xbox Marketplace. Natuurlijk hebben spelers na de drie missies de mogelijkheid om de game te kopen en verder te spelen waar men gebleven is.



In de recensie op InsideGamer ontving Dishonored 2 een 8,5: " Dishonored 2 willigt alle verwachtingen van een vervolg moeiteloos in. Het spreekt de minpunten van het origineel aan door meer gameplay-opties te geven, de wereld is zowel grootser als diverser en ook de herspeelbaarheid komt eindelijk tot zijn recht dankzij twee protagonisten met uiteenlopende krachten. Hoewel het verhaal en het bijbehorende acteerwerk ondermaats is, trekt de exceptionele vormgeving en architectuur van de wereld dit moeiteloos in balans."