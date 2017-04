Catwoman krabt de krullen van de trap in Injustice 2 - Trailer

Injustice 2 laat weer van zich zien in een nieuwe trailer, die dit keer geheel om Catwoman draait.



Catwoman zat ook al in het eerste deel van de vechtgame, maar keert weer terug in dit vervolg. In onderstaande trailer zijn de moves van het personage te zien.



Injustice 2 zet diverse personages uit het DC Comics-universum tegen elkaar om ze te laten vechten. De game verschijnt op 16 mei op PlayStation 4 en Xbox One.