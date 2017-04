Experimenteren met wapens en gadgets in Prey - Trailer

De wapens en gadgets in het aankomende Prey worden getoond in een gloednieuwe trailer van de game.



Aan trailers voor de aankomende game van Dishonored-ontwikkelaar Arkane geen gebrek, en deze nieuwe beelden tonen enkele hulpmiddelen die spelers tijdens hun avontuur kunnen gebruiken.



Hieronder vallen ondertussen de GLOO Gun, een wapen die vijanden tijdelijk 'bevriest' waardoor ze gemakkelijk in een miljoen stukjes kunnen worden geslagen, en een granaat die objecten en wezens dicht naar zich toe trekt alvorens te ontploffen. Dat en meer is in de video te zien.

Prey verschijnt op 5 mei voor pc, Xbox One en PlayStation 4. Het betreft een reboot van de franchise en staat dus los van de shooter uit 2006.