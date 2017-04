Dierenrechtenorganisatie boos om koeien melken in 1-2-Switch

Dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals heeft in een brief aan Nintendo verontwaardigd gereageerd op het koeien melken in minigameverzameling 1-2- Switch. President van de organisatie, Ingrid Newkirk, zegt dat de game ook de slechte omstandigheden waarin de koeien verkeren moet tonen.



"We hebben meer dan 35 jaar ervaring met het feit dat koeien worden uitgebuit voor hun melk en het is nooit zo prettig (als in de game). Kunnen we alsjeblieft wat realisme krijgen?"

Ook zegt Newkirk dat ze graag beelden zouden willen sturen van de "smerige omstandigheden waarin de beesten verkeren" en dat "Nintendo het fenomeen verheerlijkt en bijdraagt aan een industrie waarin dieren lijden."

Hieronder is de brief van Newkirk te lezen, die PETA via Facebook heeft gedeeld. Onze review van 1-2-Switch is via hier te lezen.