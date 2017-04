Binnenkort meer informatie over Crackdown 3 volgens Reagent Games

Crackdown-ontwikkelaar Reagent heeft op Twitter bekendgemaakt binnenkort meer informatie te zullen geven over Crackdown 3.

Reagent zegt dat 2017 'een goed jaar zal worden' en dat er snel meer wordt verteld over de game. Het is niet bekend in welke vorm en wanneer er meer informatie wordt gegeven over de game.

Op de vraag of dit samenhangt met de onthulling van Project Scorpio aankomende donderdag antwoordde de ontwikkelaar dat hij niet op de hoogte is van wat andere teams van plan zijn, maar dat fans de komende maanden veel nieuws kunnen verwachten rondom Crackdown 3.

Crackdown 3 werd op E3 2014 aangekondigd en had in 2016 moeten uitkomen. De game werd echter uitgesteld en zal waarschijnlijk dit jaar uitkomen. Ook deze game wordt weer ontwikkeld door Lemmings- en GTA-bedenker David Jones.