Racegame Grip uitgebreid met multiplayermodus

Racer Grip heeft nu een multiplayermodus die beschikbaar is voor alle eigenaren van de game.



Spelers kunnen na het installeren van de update zoeken naar multiplayerpotjes. Ontwikkelaar Caged Element laat wel weten dat het soms even kan duren voordat er andere spelers worden gevonden, omdat de multiplayer zo nieuw is. Daarom raadt het bedrijf aan om in alle verschillende modi te zoeken.



Grip is geïnspireerd op de oude racereeks Rollcage, met futuristische wagentjes die over diverse parkoersen scheuren. De game ging begin vorig jaar in Early Access.