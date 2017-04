Representatie transgender-personage in Mass Effect wordt aangepast

Bioware heeft zich verontschuldigd voor de representatie van het transgender-personage in Mass Effect: Andromeda. In een toekomstige patch zal de kritiek van de community verwerkt worden.

De ontwikkelaar kreeg veel kritiek omdat een transgender-personage bij de eerste ontmoeting gelijk haar hele achtergrondverhaal vertelt aan de speler. Op Twitter reageerde de studio: "In Mass Effect Andromeda is een van onze niet-speelbare personages, Hainly Abrams, niet toegevoegd op een doordachte of zorgzame manier. We verontschuldigen ons aan iedereen die geraakt is door deze conversatie. Dit was nooit onze bedoeling en het was een ongelukkig bijproduct van een iteratief proces van gamedesign en een verandering in de structuur van gesprekken."

Om de kritiek te verwerken, zal Bioware het personage bijwerken in een toekomstige update. Hierna zal Hainly Abrams bepaalde informatie enkel aan Ryder onthuld worden als ze elkaar meer vertrouwen.

Lees hier de review van Mass Effect: Andromeda. Eerder deze week maakte Bioware bekend wat de inhoud van nieuwste patch is. Een aantal van de bekritiseerde problemen worden aangepakt, waaronder de gezichtsanimatie.