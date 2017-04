Vrouwelijke hoofdpersoon Persona 5 was 'te veel schrijfwerk'

In een interview met Waypoint heeft Katsura Hashino, de director van Persona 5, uitgelegd waarom er geen optie is om te kiezen voor een vrouwelijke protagonist. Een dergelijke optie zou volgens hem te veel extra schrijfwerk opleveren.



"Om eerlijk te zijn, om die optie in de game te stoppen zouden we andere dingen uit de game moeten snijden om te compenseren voor de werkdruk. En elke keer is dat de situatie waarin we zeggen: "Het is het niet waard."

Hashino gaf een vergelijkbare verklaring nadat Persona 4 ook geen optie voor een vrouwelijk hoofdpersoon bevatte. Tot nu toe was Persona 3 Portable de enige game in de serie die deze mogelijkheid wel had.

Vandaag werd ook bekendgemaakt dat de game bij elkaar 1,5 miljoen exemplaren heeft verscheept sinds de release in september vorig jaar in Japan. Daarnaast plaatste ontwikkelaar Atlus gisteren richtlijnen voor het streamen en plaatsen van video's van de game. Zoals hieronder te zien is, zijn vele streamers hier echter niet toe bereid.