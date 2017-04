Tegenlicht van VPRO maakt documentaire over Horizon Zero Dawn

Nederlandse documentairemakers van de VPRO maken een nieuwe aflevering van Tegenlicht over Horizon Zero Dawn. De documentaire zal de Nederlandse game-industrie uitlichten en verschillende medewerkers van Guerrilla Games aan het woord laten.

Tegenlicht was bij de studio aanwezig tijdens de laatste fase van het ontwikkelen en de release van de game. Ook is te zien hoe hoofdpersonage Aloy tot stand komt aan de hand van motion captures en het gezicht van actrice Hannah Hoekstra.

In de documentaire komen verschillende medewerkers van Guerrilla aan het woord, zoals managing director Hermen Hulst, producer Angie Smets, art director Jan-Bart van Beek en director Mathijs de Jonge.

Op zondag 16 april om 21:05 is VPRO Tegenlicht: All in the game te zien op NPO 2.

Horizon Zero Dawn is in de eerste twee weken 2,6 miljoen keer verkocht. Op dit moment wordt er gewerkt voor een verhaaluitbreiding voor de game.