Japans tijdschrift kondigt twee nieuwe Naruto-games aan

Het Japanse shonen- en mangatijdschrift Weekly Jump heeft de Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy en Naruto to Boruto: Shinobi Striker onthuld. Het is nog niet duidelijk of de games ook in het Westen verschijnen.

Naruto: Ultimate Ninja Storm is de langlopende fighting-serie, waarvan het vierde deel vorig jaar verscheen op de PlayStation 4, Xbox One en pc. De eerste drie games van de vorige generatie worden nu overgezet naar deze generatie. In Japan komt de game uit op 27 juli.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker is een online game die spelers in teams laat vechten in PvP- en PvE-modi. De game laat spelers zich verplaatsen via muren en kent een nieuwe grafische stijl. Een releasedatum is nog niet bekend.

Hieronder zijn de eerste beelden van Shinobi Striker te bekijken.