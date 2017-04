Ten strijde in de intro van Dawn of War 3 - Video

De intro cinematic van Warhammer 40,000: Dawn of War 3 is online beschikbaar gesteld.



Het filmpje doet erg denken aan het bordspel zelf, doordat de personages in het filmpje stilstaan. De miniatuurfiguurtjes van het echte spel staan natuurlijk ook stil op de tafel, behalve wanneer spelers ze verschuiven.



Dawn of War 3 komt op 27 april uit voor pc en kan nu alvast gekocht worden op Steam. Later deze maand gaat eerst nog een bèta van start voor de game.