The Binding of Isaac voor Switch in tweede kwartaal naar Europa

De Switch-versie van The Binding of Isaac: Afterbirth+ verschijnt ergens in het tweede kwartaal in Europa. De game komt zowel digitaal als fysiek uit.

De Switch-versie van de populaire indiegame is sinds de lancering van de Switch al zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar in de Verenigde Staten, maar over een Europese release was tot voor kort nog niets bekend.



Een preciezere Europese releasedatum is nog niet bekendgemaakt, het is alleen duidelijk dat de game ergens in het tweede kwartaal moet komen en 39,99 euro moet gaan kosten. Uitgever Nicalis werkt samen met Headup Games om het spel fysiek in Europese winkels te krijgen.

De Amerikaanse fysieke editie bevatte niet alleen een game in een doosje, er zaten ook stickers in, alsmede een cover die omgedraaid kon worden en een boekje die als hommage van het boekje van de originele The Legend of Zelda diende. Het is niet bekend of dit ook allemaal in de Europese editie zit.

Mensen die niet willen wachten op de game, kunnen een Amerikaanse eShop-account aanmaken op Switch en via die regio de game downloaden.