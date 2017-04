Call of Duty: Black Ops 2 nu backwards compatible op Xbox One

De Xbox 360-versie van Call of Duty: Black Ops 2 kan nu via backwards compatibility gespeeld worden op Xbox One.



De game kan daardoor opnieuw gedownload worden door mensen die hem al op Xbox 360 hadden, of kan gekocht worden in de Xbox Live-winkel.

Black Ops 2 was de meest aangevraagde game om backwards compatibility-ondersteuning voor toe te voegen. De twee games die daarna de meeste stemmen hebben gekregen zijn overigens The Elder Scrolls 5: Skyrim en Call of Duty: Modern Warfare 2. Black Ops 2 verscheen oorspronkelijk in 2012.