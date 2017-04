Bandai Namco geeft originele Tamagotchi uit in Japan

Bandai Namco heeft de originele Tamagotchi opnieuw uitgebracht in Japan. Het apparaatje bevat net als in de jaren '90 een digitaal huisdier, maar wijkt qua interface en formaat iets af.



De Tamagotchi bevat alle originele huisdieren, alle features en hetzelfde gekleurde uiterlijk in de vorm van een ei. Het enige verschil is dat de nieuwe Tamagotchi's iets kleiner zijn, waardoor het scherm vierkant, in plaats van rechthoekig, is. Hierdoor vallen een aantal elementen uit de interface weg.

Voor omgerekend 16,50 euro is het apparaat verkrijgbaar in Japan, maar er is nog geen informatie over een eventuele Westere releasedatum. In 2013 bracht Bandai Namco een Europese Tamagotchi uit in de vorm van Tamagotchi Friends. Ook verscheen een app voor Android, iOS en Apple Watch.