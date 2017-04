Eerste afbeeldingen Project Scorpio-development kit verschenen

Na de onthulling van de specificaties van de Scorpio door digital Foundry, is een development kit van de console getoond aan Gamasutra. Een afbeelding geeft wellicht een eerste indruk van het uiterlijk van de nieuwe Xbox.

In de afbeelding is te zien dat het uiterlijk van de development kit in lijn is met de Xbox One S. Op de afbeelding zijn ook de development kits van de vorige Xbox-consoles te zien, wat het mogelijk maakt dat de consumentenversie van de Scorpio ook niet ver af gaat wijken. Een andere optie is dat een vergelijkbaar uiterlijk van de Xbox One S wordt gebruikt voor de dev kit, maar dat de uiteindelijke versie een compleet ander uiterlijk krijgt.

De devkit bevat dezelfde poorten als de consumentenversie, waaronder een hdmi-in poort. Voor ontwikkelaars bevat het drie extra usb-poorten aan de voorzijde, vijf instelbare knoppen en een oled-scherm waarop informatie kan worden weergegeven. Deze kan bijvoorbeeld direct het aantal frames per seconde weergeven of netwerkinformatie verschaffen dankzij een extra network interface card.

De specificaties liggen met 6,6 teraflops hoger dan het uiteindelijke product, omdat het volgens Kevin Gammil, product group director bij Microsoft eenvoudiger is om games op de console af te stemmen.

"Op een hoger niveau is het veel makkelijker voor een ontwikkelaar om hoog in te stappen en de game te downtunen, dan laag te beginnen en hem omhoog te tunen."

Project Scorpio verschijnt eind dit jaar. In de aankondiging van de specificaties werd bekend dat de console native 4k-games in 60fps af weet te spelen. Kijk hier voor alle specificaties en verbeteringen van de nieuwe Xbox.